Cục CSGT lý giải các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Từ ngày 27/8, lực lượng chức năng sẽ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo đó, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, nếu tài xế di chuyển tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m bị tính là vi phạm.

Một tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn với ô tô con đi phía trước cùng làn đường, vừa bị Đội 3 Cục CSGT xử phạt (Ảnh: Cục CSGT cung cấp).

Với lỗi này, theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu việc không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trước thông tin trên, độc giả của báo Dân trí đặt ra nhiều tình huống và nêu những thắc mắc khi gặp phải trong thực tế lưu thông trên đường cao tốc. Cụ thể:

Tình huống 1: Xe khác bất ngờ chen vào khoảng trống 55m. Ví dụ xe A đang chạy 90km/h và giữ khoảng cách là 70m với xe liền trước. Xe B bất ngờ đi từ làn bên cạnh vượt lên rồi chuyển làn vào giữa xe A và xe liền trước, khiến khoảng cách giữa xe A và xe B chỉ còn 20-30m, thì có bị CSGT xử phạt không?

Tình huống 2: Xe phía trước phanh gấp. Ví dụ xe A di chuyển trên 60km/h và đang giữ đủ khoảng cách 55m với xe liền trước, nhưng xe trước bất ngờ phanh gấp từ 90km/h xuống 60-70km/h. Chỉ trong vài giây, khoảng cách giữa 2 xe giảm xuống dưới 55m dù xe A cũng đang chủ động giảm tốc.

Tình huống 3: Xe vừa vượt xong và trở về làn. Ví dụ xe A vượt xe B rồi chuyển về làn phải. Ngay thời điểm nhập làn, khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn giữa các xe bị thay đổi...

Khoảng cách an toàn giữa các xe và tốc độ lưu thông trên cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Tình huống 4: Xe gặp sự cố, tắc đường. Ví dụ xe A và xe đi liền trước đang giữ đúng khoảng cách an toàn. Tuy nhiên phía trước bất ngờ xảy ra sự cố, tắc đường... xe đi liền trước xe A phải phanh gấp làm xe A không giữ đủ khoảng cách an toàn nữa.

Để giải đáp các thắc mắc trên, chiều 26/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết khi lập biên bản xử phạt một phương tiện vi phạm, lực lượng CSGT sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định phương tiện có vi phạm hay không. Ví dụ như camera giám sát, biển báo hiệu giao thông...

Ngoài ra, theo quy định, việc xử phạt sẽ áp dụng đối với các tài xế có hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc. Cụ thể ở đây là các phương tiện di chuyển trên cùng một làn đường.

"Đối với các trường hợp phương tiện di chuyển như chuyển làn, gặp sự cố bắt buộc phải phanh gấp hay tắc đường... làm giảm khoảng an toàn giữa các xe thay đổi đột ngột, bất ngờ thì sẽ không bị tính là vi phạm", vị đại diện Cục CSGT giải thích.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết việc quy định về giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện di chuyển trên cao tốc mục đích là để khi xe phía trước gặp sự cố, xe phía sau (di chuyển với tốc độ 60, 80, 100km/h...) có thể giữ được khoảng cách an toàn, có thể phanh kịp thời, tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Khi tốc độ phương tiện lưu hành 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m;

Tốc độ từ trên 60km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m;

Tốc độ từ trên 80km/h đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m;

Tốc độ từ trên 100km/h đến 120km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m.