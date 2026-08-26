Cục CSGT hướng dẫn người dân đi lại an toàn, thuận lợi dịp 2/9
(Dân trí) - Cục CSGT khuyến cáo các tài xế, trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về các điểm ùn tắc, sự cố giao thông để kịp thời điều chỉnh hành trình.
Ngày 26/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9). Do thời gian nghỉ kéo dài, nhu cầu đi lại, về quê, du lịch của người dân dự kiến tăng cao, có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ.
Cục CSGT khuyến cáo, người dân cần chủ động cập nhật thông tin về phương án phân luồng, tổ chức, điều tiết giao thông tại các tuyến đường ra vào hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM; chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào các khu vực có nguy cơ ùn tắc.
Trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về các điểm ùn tắc, sự cố giao thông, tuyến đường được phân luồng hoặc hạn chế phương tiện để kịp thời điều chỉnh hành trình.
Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm phương án phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn của lực lượng CSGT, không tự ý đi vào đường cấm, đường ngược chiều hoặc các khu vực đã được cảnh báo.
Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế ô tô cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi khởi hành.
Khi lưu thông trên đường cao tốc, các tài xế cần phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường; không dừng, đỗ xe trái quy định.
Trường hợp phương tiện gặp sự cố, người dân cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn nếu có thể, bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo phía sau phương tiện và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.
Tài xế tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu bia; không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị gây mất tập trung khi đang điều khiển phương tiện.
Với người điều khiển xe máy, Cục CSGT khuyến cáo đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường; không lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều hoặc vượt đèn đỏ.
Với người dân tham gia giao thông bằng xe khách, CSGT khuyến cáo lựa chọn phương tiện, đơn vị vận tải được phép hoạt động; không lên, xuống xe tại những vị trí không bảo đảm an toàn.
Cục CSGT cho biết, người dân có thể chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đến cơ quan chức năng qua các kênh tiếp nhận phù hợp.
Cục CSGT sau đó sẽ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông; xử lý các hành vi vi phạm; hỗ trợ người dân gặp sự cố trong quá trình di chuyển.