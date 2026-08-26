Cục CSGT hướng dẫn người dân đi lại an toàn, thuận lợi dịp 2/9

Ngày 26/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9). Do thời gian nghỉ kéo dài, nhu cầu đi lại, về quê, du lịch của người dân dự kiến tăng cao, có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ.

Cục CSGT khuyến cáo, người dân cần chủ động cập nhật thông tin về phương án phân luồng, tổ chức, điều tiết giao thông tại các tuyến đường ra vào hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM; chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào các khu vực có nguy cơ ùn tắc.

Để đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9, Cục CSGT đã đưa ra khuyến cáo cho người dân tham gia giao thông an toàn (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về các điểm ùn tắc, sự cố giao thông, tuyến đường được phân luồng hoặc hạn chế phương tiện để kịp thời điều chỉnh hành trình.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm phương án phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn của lực lượng CSGT, không tự ý đi vào đường cấm, đường ngược chiều hoặc các khu vực đã được cảnh báo.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế ô tô cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi khởi hành.

Khi lưu thông trên đường cao tốc, các tài xế cần phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường; không dừng, đỗ xe trái quy định.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, người dân cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn nếu có thể, bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo phía sau phương tiện và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Tài xế tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu bia; không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị gây mất tập trung khi đang điều khiển phương tiện.

Với người điều khiển xe máy, Cục CSGT khuyến cáo đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường; không lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều hoặc vượt đèn đỏ.

Với người dân tham gia giao thông bằng xe khách, CSGT khuyến cáo lựa chọn phương tiện, đơn vị vận tải được phép hoạt động; không lên, xuống xe tại những vị trí không bảo đảm an toàn.