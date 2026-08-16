Cục Cảnh sát PCCC và Tổng công ty GTEL hợp tác phát triển giải pháp công nghệ

Hợp tác mở ra định hướng phối hợp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); Đại tá Lương Đức Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty GTEL; cùng lãnh đạo, cán bộ và đại diện các đơn vị của hai bên.

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa C07 và Tổng công ty GTEL (Ảnh: GTEL).

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường phối hợp giữa C07 và GTEL, tạo tiền đề kết hợp chặt chẽ giữa thực tiễn, nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH với năng lực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và triển khai các sản phẩm, giải pháp công nghệ của GTEL.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, chỉ huy và xử lý sự cố; phát triển các nền tảng số; nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ PCCC&CNCH.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC&CNCH; từng bước thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH.

Mở rộng hợp tác từ nền tảng đã được triển khai

Trong những năm qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (C07) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) đã phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ ứng dụng công nghệ vào công tác nghiệp vụ.

Một trong những dấu mốc quan trọng là việc triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy”, được Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 7481 ngày 14/10/2024.

Tiếp đó, ngày 14/10/2025, Bộ Công an ban hành Quyết định số 8390, giao Tổng công ty GTEL thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy. Trên cơ sở quá trình triển khai thực tế, hai bên từng bước hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, mở rộng phạm vi ứng dụng và tích lũy kinh nghiệm trong việc đưa công nghệ vào phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống PCCC&CNCH.

Hệ thống truyền tin báo cháy (Ảnh: GTEL).

Đầu năm 2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC và ứng dụng “Báo cháy 114” được đưa vào hoạt động. Tại thời điểm ra mắt, hệ thống đã hình thành mạng lưới 37 trung tâm thông tin chỉ huy, gồm 1 trung tâm tại C07, 2 trung tâm thuộc Phòng Tham mưu và 34 trung tâm tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, công an các tỉnh, thành phố.

Lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (Ảnh: GTEL).

Hệ thống đồng thời kết nối 437 trạm giám sát, tiếp nhận thông tin tại các đội chữa cháy và CNCH khu vực. Hơn 1.000 thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên xe chữa cháy, tàu chữa cháy và phương tiện chuyên dùng, hỗ trợ theo dõi vị trí, nắm bắt tình hình và điều động lực lượng, phương tiện theo thời gian thực.

Việc hình thành và đưa vào vận hành hệ thống trên góp phần xây dựng hạ tầng chỉ huy số thống nhất, kết nối từ Trung ương đến địa phương. Các dữ liệu về cơ sở, lực lượng, phương tiện, nguồn nước và thông tin phục vụ tác chiến được tích hợp, hỗ trợ trung tâm chỉ huy trong công tác giám sát, phân tích, điều hành và xử lý tình huống.

Đại tá Lương Đức Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty GTEL phát biểu (Ảnh: GTEL).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Đức Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty GTEL, cho biết GTEL kỳ vọng Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra giai đoạn phối hợp sâu rộng hơn giữa hai bên.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, GTEL sẽ tiếp tục phối hợp với C07 hoàn thiện các giải pháp đã triển khai, đồng thời nghiên cứu những mô hình, công nghệ và phương thức ứng dụng mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của công tác PCCC&CNCH.

Hướng tới làm chủ công nghệ, chủ động sản xuất trong nước

Biên bản ghi nhớ gắn với định hướng xây dựng GTEL trở thành hạt nhân của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Hợp tác với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ giúp doanh nghiệp từng bước hình thành năng lực phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác PCCC&CNCH tại Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa C07 và GTEL (Ảnh: GTEL).

Sau lễ ký kết, các đơn vị chức năng của hai bên sẽ xác định nhiệm vụ ưu tiên, xây dựng cơ chế phối hợp và đánh giá kết quả. GTEL cam kết bố trí nguồn lực về nhân lực, công nghệ, hạ tầng và hoạt động nghiên cứu, phát triển để thực hiện những nội dung đã thống nhất.

Kết quả của thỏa thuận sẽ được thể hiện qua những sản phẩm, giải pháp được đưa vào thực tế, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành và chủ động nguồn công nghệ phục vụ quá trình hiện đại hóa.