Cử tri đề nghị bỏ trạm thu phí chỉ 10.000 đồng/xe nhưng gây ùn tắc ở TPHCM

Ngày 6/5, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI của Đoàn ĐBQH TPHCM (tổ số 1) tại các phường Thuận An, An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận Giao.

Cử tri Hứa Văn Sang nêu kiến nghị sớm di dời trạm thu phí Lái Thiêu (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tham dự hội nghị còn có 2 ĐBQH thuộc tổ số 1 gồm Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex.

Tại hội nghị, cử tri 5 phường đã đưa ra nhiều ý kiến, đề nghị các đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát, có kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, môi trường, đất đai, nhà ở xã hội… Trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến Tập đoàn Becamex.

Bà Nguyễn Thị Hồng (66 tuổi, ngụ phường Thuận An) đánh giá, quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) đang được mở rộng, khang trang. Tuy nhiên, theo bà Hồng, dự án thi công khoảng 4 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thành, có dấu hiệu chậm tiến độ.

“Tôi không rõ dự án đang vướng mắc ở đâu mà đến nay vẫn chưa xong. Tôi đề nghị các đại biểu Quốc hội giám sát tiến độ để tuyến đường sớm hoàn thiện, giảm bụi bẩn”, bà Hồng kiến nghị.

Người dân tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An (Ảnh: Xuân Đoàn)

Ngoài ra, một cử tri khác cũng cho biết, hiện nay, thành phố đã bắt đầu vào mùa mưa, các tuyến đường tạm xung quanh công trình đường Vành đai 3 TPHCM bị sình lầy, ảnh hưởng quá trình đi lại của người dân. Cử tri đề nghị đơn vị thi công đổ đá, cải thiện tình trạng này.

Bên cạnh đó, công trình đường Vành đai 3 TPHCM làm hư hại cây trồng tại phường Thuận An, người dân đề nghị nhà thầu sớm bồi thường.

Cử tri Hứa Văn Sang (69 tuổi, phường Lái Thiêu) cho biết, tình hình giao thông xung quanh khu vực trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13 rất lộn xộn. Theo ông Sang, nguyên nhân là do trạm thu phí đặt ở vị trí không phù hợp. Do đó, cử tri đề nghị cần khắc phục nhanh tình trạng này.

“Mới đây đã xảy ra tai nạn chết người ở khu vực này, nếu không sớm di dời trạm, xử lý nhanh tình trạng lộn xộn thì tai nạn sẽ còn xảy ra”, cử tri Hứa Văn Sang nói.

Cũng liên quan đến trạm thu phí, cử tri Lê Văn Hoan (65 tuổi, phường Bình Hòa) kiến nghị giải tỏa trạm thu phí cầu Ông Bố trên đường ĐT 743C.

“Đoạn đường từ cầu Ông Bố đến ngã tư Bình Thung dài chưa đầy 20km, nhưng mỗi đầu đường có một trạm thu phí là không phù hợp. Tôi đề nghị bỏ trạm thu phí để giải quyết tình trạng kẹt xe triền miên ở khu vực này”, ông Hoan nói.

Cử tri kiến nghị bỏ trạm thu phí cầu Ông Bố trên đường ĐT 743C (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hòa Nguyễn Thanh Tâm đồng tình với kiến nghị của cử tri về việc bỏ trạm thu phí cầu Ông Bố. Theo lãnh đạo phường Bình Hòa, trạm thu phí này đặt ngay trước cổng trụ sở UBND phường và kiềm hãm sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết, dự án này do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và trong ký kết hợp đồng trước đây, doanh nghiệp cũng quản lý hạ tầng đường Nguyễn Du, Bùi Hữu Nghĩa.

Theo người đứng đầu phường Bình Hòa, hai tuyến đường này đã xuống cấp, nhưng không được doanh nghiệp đầu tư, trong khi dư địa còn nhiều, tiềm năng phát triển lớn.

“Mong thành phố quan tâm, mua lại dự án này, vì dự án đến năm 2032 mới kết thúc, còn 7 năm nữa sẽ cản trở rất nhiều sự phát triển của phường Bình Hòa”, ông Nguyễn Thanh Tâm kiến nghị.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh gửi lời cảm ơn và xin tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri, cũng như lãnh đạo các địa phương. Các vấn đề cử tri đã nêu, ông Võ Văn Minh đề nghị lãnh đạo các phường quan tâm, phối hợp với nhau để xử lý.

Liên quan đến dự án đường Vành đai 3 TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM nhìn nhận trong quá trình thi công khó tránh khỏi ảnh hưởng đến người dân. Do đó, ông Võ Văn Minh mong người dân chia sẻ, tạo điều kiện.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Võ Văn Minh cũng đề nghị Ban Giao thông, đơn vị thi công hạn chế mức tối thiểu những bất cập, ảnh hưởng.

“Đường sình lầy thì đơn vị thi công phải gia cố bằng lớp đá để dân đi lại, nhanh chóng khắc phục những bất cập mà dân phản ánh. Đối với việc làm hư hại cây trồng, tôi đề nghị Ban Giao thông đẩy nhanh tiến độ bồi thường, không chờ đợi công ty bảo hiểm và phải giải quyết nhanh trong tháng 5”, ông Võ Văn Minh nói.

Ngoài ra, về trạm thu phí cầu Ông Bố, Chủ tịch HĐND TPHCM nhìn nhận việc để một trạm thu phí chỉ 10.000-20.000 đồng/xe án ngữ giữa đường là rất phản cảm.

Ông Võ Văn Minh cho biết, trước đây tỉnh Bình Dương cũng có chủ trương mua lại dự án, nhưng vướng cơ chế.

"Hiện, TPHCM đã có cơ chế mới và trong thời gian tới sẽ tính toán đến việc mua lại dự án này", ông Võ Văn Minh cho biết.