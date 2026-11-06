Sáng 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an phường Việt Trì vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân bảo toàn số tiền 240 triệu đồng.

Trước đó, công an nhận được thông tin từ ngân hàng trên địa bàn về một khách hàng có biểu hiện bất thường khi đến giao dịch rút tiền. Qua xác minh, khách hàng là cụ ông Nguyễn Mạnh Phấn, 82 tuổi, trú ở phường Vân Phú (Phú Thọ).

Công an phường Việt Trì phối hợp với ngân hàng ngăn cụ ông chuyển 240 triệu đồng cho người lạ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ Phấn nhận được cuộc gọi video qua Zalo từ một tài khoản lạ. Bằng nhiều thủ đoạn thao túng tâm lý, đối tượng xấu khiến cụ Phấn tin tưởng và có ý định rút tiền từ ngân hàng để chuyển cho người lạ theo yêu cầu.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an phường Việt Trì.

Nhờ được hướng dẫn kịp thời, cụ ông 82 tuổi đã nhận thức được nguy cơ và quyết định dừng giao dịch.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại, tài khoản không rõ nguồn gốc. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, công an đề nghị người dân bình tĩnh kiểm chứng thông tin và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ.