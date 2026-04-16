Cu li quý hiếm xuất hiện trong rẫy điều ở Đồng Nai

Chiều 16/4, Công an phường Bình Phước đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận một cá thể cu li do gia đình chị Đỗ Thị Vân Anh (ngụ khu phố Tân Đồng 5, phường Bình Phước) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khi làm rẫy điều, người nhà của chị Vân Anh phát hiện và bắt được cá thể cu li. Biết đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, gia đình chị đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao theo quy định.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể cu li từ gia đình chị Vân Anh (Ảnh: Công an phường Bình Phước).

Ngay sau khi nhận tin, tổ công tác gồm đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, công an phường và lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại nơi lưu giữ cá thể cu li.

Các bên đã lập biên bản, ghi nhận tình trạng sức khỏe ban đầu của con vật. Sau đó, cá thể này được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để thực hiện các biện pháp chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định 06/2019/NĐ-CP, các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm - trong đó có cu li - thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ. Hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép loài vật này bị nghiêm cấm.