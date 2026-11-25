Cù lao Mỹ Phước, thuộc xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh, nằm biệt lập giữa hệ thống sông Vàm Cỏ Tây. Nơi đây chỉ có một tuyến đường độc đạo qua cầu treo Mỹ An Phú và một bến đò ở cuối cù lao để kết nối với thế giới bên ngoài.

Từ năm 2009, UBND tỉnh Long An (cũ) đã định hướng quy hoạch cù lao này thành khu dân cư sinh thái, kết hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và thể dục thể thao. Tuy nhiên, sau 17 năm, dự án vẫn "án binh bất động", khiến cuộc sống của hơn 500 hộ dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn.

Hàng chục năm qua, người dân cù lao Mỹ Phước phải phụ thuộc vào cây cầu treo Mỹ An Phú hoặc bến đò để di chuyển ra quốc lộ 62 và các khu vực lân cận.

Cầu treo Mỹ An Phú, với chiều rộng chỉ hơn 2m và tải trọng 0,5 tấn, chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau. Các phương tiện 3-4 bánh bị cấm lưu thông, khiến ô tô không thể ra vào cù lao. Điều này gây ra nhiều bất tiện lớn cho người dân, đặc biệt trong việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng và cấp cứu người bệnh.

Hiện tại, cây cầu treo đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Một số thanh gỗ bị gãy, tạo ra những khoảng trống nguy hiểm. Cầu được treo bằng các sợi cáp, rung lắc mạnh mỗi khi có xe đi qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Dọc cù lao Mỹ Phước chỉ có một tuyến đường bê tông rộng gần 3m, chủ yếu phục vụ xe máy, xe đạp và người đi bộ.

Cù lao có 2 điểm trường mẫu giáo và tiểu học. Tuy nhiên, học sinh cấp THCS và THPT phải vượt cầu treo hoặc đi đò để đến trường, gây khó khăn cho việc học tập.

Bà Nhỏ (48 tuổi, ngụ xã Mỹ An) cho biết, bến đò ở cuối cù lao phục vụ người dân và xe máy qua lại với giá 4.000 đồng/lượt. "Nhiều người sợ đi cầu treo nên thường chọn bến đò để đi lại", bà chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi, ngụ cù lao Mỹ Phước) bức xúc: "Cây cầu nhỏ, ô tô không thể qua lại khiến người dân gặp nhiều bất tiện suốt hàng chục năm qua, nhất là khi đưa người bệnh đi bệnh viện hoặc vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cửa. Nhiều người già không thể ngồi xe máy phải nằm trên băng ca, được khiêng đi bộ ra khỏi cù lao vì ô tô không vào được. Người dân nơi đây khổ đủ thứ mấy chục năm qua".

Dọc cù lao Mỹ Phước có hàng chục khu nghĩa trang nằm cạnh những cánh đồng lúa. Ông Nguyễn Sơn (70 tuổi, ngụ địa phương) cho biết: "Cù lao này có rất nhiều nghĩa trang. Nhiều người địa phương rời quê đi làm ăn nơi khác, khi mất được đưa về đây an nghỉ nên số lượng mộ ngày càng tăng".

Người dân cù lao Mỹ Phước chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, mỗi năm 2 vụ. Tuy nhiên, đất đai nhiễm phèn khiến năng suất lúa không ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con.

Nhiều người dân cù lao Mỹ Phước bày tỏ mong muốn chính quyền sớm có giải pháp. Nếu khu vực này vẫn nằm trong quy hoạch, họ mong Nhà nước sớm thực hiện đền bù để họ có thể chuyển đến nơi khác sinh sống, làm ăn ổn định. Trường hợp bỏ quy hoạch, người dân mong sớm được xây cầu, mở rộng đường để việc đi lại thuận tiện hơn, chấm dứt cảnh "treo" quy hoạch kéo dài gần hai thập kỷ.

Vị trí cù lao Mỹ Phước, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh, vướng quy hoạch treo hơn 17 năm qua (Đồ họa: An Huy).