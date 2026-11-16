Vụ tai nạn xảy ra vào 7h ngày 16/11, tại Km184+550 trên quốc lộ 27, đoạn thuộc khu vực Nghĩa Đức, xã Đơn Dương, Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, anh N.N.D. (SN 1990, trú tại thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran, Lâm Đồng) điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 27 theo hướng xã Ka Đô đi Đơn Dương. Ô tô di chuyển đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với xe máy do bà Đ.T.L. (SN 1951, trú tại xã Ka Đô, Lâm Đồng) điều khiển.

Tai nạn làm bà T.L. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.