Cụ bà 89 tuổi tử vong trong ngôi nhà cháy

Chiều 15/8, đại diện lãnh đạo UBND xã Duy Xuyên cho biết khoảng 12h50 cùng ngày, công an xã nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông P.P.T. (58 tuổi, trú đường Hùng Vương, thôn Trà Châu).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến cụ bà 89 tử vong (Ảnh: Thanh Hiền).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Duy Xuyên đã phối hợp với lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan rộng.

Trong quá trình khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.N. (89 tuổi, mẹ ông T.) đã tử vong tại phòng ngủ trên tầng 2.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn. Công an xã Duy Xuyên đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.