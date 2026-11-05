Tối 5/11, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 3 vừa lập biên bản xử phạt với N.H.S. (SN 2001, ở Hà Nội), do có hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy và chở người trên xe không thắt dây an toàn.

Với 2 vi phạm trên, tài xế S. có thể đối diện với tổng mức phạt tiền là 5,9 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế S. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng CSGT Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh qua ứng dụng Hà Nội Smart Police về xe taxi biển kiểm soát 29E-426.xx chở khách có hành vi để người ngồi trên xe thò người ra ngoài cửa, không thắt dây an toàn và có lời lẽ không chuẩn mực với người tham gia giao thông tại khu vực nút giao Xã Đàn - Nam Đồng (phường Kim Liên, TP Hà Nội).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 xác minh và mời tài xế S. đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, anh S. đã thừa nhận các hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.