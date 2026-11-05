CSGT xử phạt tài xế taxi để hành khách thò người ra ngoài cửa xe
(Dân trí) - CSGT đã xử phạt tài xế taxi do chở hành khách trên ô tô nhưng để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy.
Tối 5/11, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 3 vừa lập biên bản xử phạt với N.H.S. (SN 2001, ở Hà Nội), do có hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy và chở người trên xe không thắt dây an toàn.
Với 2 vi phạm trên, tài xế S. có thể đối diện với tổng mức phạt tiền là 5,9 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Trước đó, Phòng CSGT Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh qua ứng dụng Hà Nội Smart Police về xe taxi biển kiểm soát 29E-426.xx chở khách có hành vi để người ngồi trên xe thò người ra ngoài cửa, không thắt dây an toàn và có lời lẽ không chuẩn mực với người tham gia giao thông tại khu vực nút giao Xã Đàn - Nam Đồng (phường Kim Liên, TP Hà Nội).
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 xác minh và mời tài xế S. đến cơ quan công an làm việc.
Tại cơ quan công an, anh S. đã thừa nhận các hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.
Ứng dụng Hà Nội Smart Police (Cảnh sát Hà Nội thông minh) do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phát triển, ra mắt ngày 2/9, là nền tảng kết nối người dân với lực lượng công an trên môi trường số.
Ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích thiết thực như phản ánh hiện trường; gửi tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch làm việc với cơ quan công an; tra cứu thông tin về an ninh, trật tự, giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các lĩnh vực liên quan.