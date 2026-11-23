Đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội là đường cao tốc, dài gần 30km, kéo dài từ cầu Thanh Trì (phía Nam) đến cầu Thăng Long (phía Bắc). Đường được thiết kế 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, nhiều tài xế tự ý đi vào làn khẩn cấp khiến chức năng chính của làn đường này bị ảnh hưởng, gây cản trở xe cứu hộ, cứu thương... khi có sự cố.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã lập các tổ công tác tuần tra lưu động, sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình các trường hợp tài xế vi phạm đi vào làn dừng khẩn cấp.

Theo chân tổ công tác sáng 23/11, phóng viên Dân trí đã ghi nhận hàng loạt các trường hợp tài xế xe khách, xe con, taxi, thậm chí cả các tài xế xe máy vi phạm đi vào làn dừng khẩn cấp trên tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Phạm Hùng tới Mai Dịch). Tình trạng này thường xảy ra vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Đại diện tổ công tác cho biết, đối với các trường hợp vi phạm bị cảnh sát giao thông ghi hình bằng camera nghiệp vụ, lực lượng chức năng sẽ ra thông báo phạt nguội và gửi tới chủ xe. Đối với các trường hợp được phát hiện trực tiếp, tổ công tác sẽ lập biên bản xử lý.

Trong khoảng hơn một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã phát hiện 5 trường hợp tài xế ô tô vi phạm đi vào làn dừng khẩn cấp đường Vành đai 3. Theo quy định hiện hành, các tài xế sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với các trường hợp tài xế xe máy đi lên đường Vành đai 3 trên cao, sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Đơn cử như trường hợp của tài xế P.X.H. (SN 1982, quê Sơn La), điều khiển ô tô mang BKS 26C-077.xx đi vào làn dừng khẩn cấp Vành đai 3 và bị cảnh sát giao thông xử phạt.

"Do tôi nhìn nhầm vạch kẻ đường rẽ ra đường Phạm Hùng rồi rẽ sớm quá. Tôi cũng không để ý bản thân đã vi phạm. Đây là lần đầu tôi đi tuyến đường này, mong các đồng chí bỏ qua cho", nam tài xế phân trần với cán bộ trong tổ công tác.

Hầu hết các trường hợp khi bị cảnh sát giao thông xử lý đều lấy lý do "đang vội đi làm", "có công việc gấp" để biện minh cho hành vi vi phạm.

Trong ảnh là nữ tài xế ô tô 30G-963.xx, khi thấy đoạn đường phía trước đang bị ùn ứ, đã chen lên đi vào làn dừng khẩn cấp và bị lực lượng cảnh sát giao thông ghi hình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Lê Văn Đông, tổ trưởng tổ công tác, cho biết mặc dù trên tuyến Vành đai 3 đã được bổ sung nhiều camera phạt nguội nhưng các tổ công tác vẫn thường xuyên đi tuần lưu, ghi hình.

"Việc ghi hình trực tiếp như lời nhắc nhở tài xế luôn phải chấp hành, mọi hành vi vi phạm sẽ bị ghi hình và xử lý nghiêm. Trong thời gian qua, đơn vị liên tục lập các tổ tuần tra để xử lý nghiêm hành vi đi vào làn khẩn cấp, tới nay tình trạng này đã giảm đáng kể. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm nghiêm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Vành đai 3", vị Trung tá cảnh sát giao thông nhấn mạnh.