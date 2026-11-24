Chiều 24/11, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã triển khai phương án tăng cường lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm gồm khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

CSGT TPHCM sẽ tăng cường lực lượng, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa tối 24/11 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dự báo lượng phương tiện đổ về các địa điểm trên sẽ tăng cao, PC08 bố trí lực lượng tại khu vực trận địa pháo hoa, các tuyến đường dẫn vào địa điểm tổ chức, tuyến đường trọng điểm và nơi tập trung đông người nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông.

Các đội, trạm CSGT đường bộ bố trí lực lượng tại các chốt cô lập, chốt điều hòa giao thông, chủ động xử lý tình huống, sự cố phát sinh; đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân dừng, đỗ xe đúng quy định, hạn chế ùn tắc.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định. Công tác phòng ngừa tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép cũng được đẩy mạnh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

CSGT TPHCM khuyến cáo, người dân không dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc tụ tập trên cầu để xem pháo hoa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên đường thủy, CSGT tăng cường tuần tra, nắm tình hình, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng TPHCM và Cảng vụ Hàng hải giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Các phương tiện neo đậu tại khu vực cần thiết sẽ được giải tỏa, hoạt động giao thông đường thủy tạm dừng nhằm phòng ngừa tai nạn.

PC08 khuyến cáo, người dân chủ động cập nhật thông tin giao thông, phương án phân luồng để lựa chọn lộ trình phù hợp. Người dân không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên cầu hoặc tại khu vực cấm để xem pháo hoa; chú ý biển báo, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.