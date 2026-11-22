Ngày 22/11, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, dịp cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao, hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng và xe công nghệ tại các cửa ngõ thành phố diễn ra sôi động, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như dừng, đỗ xe, đón trả khách không đúng quy định; chạy sai tuyến, đi vào khu vực cấm; để hàng hóa trong khoang chở khách, không thắt dây an toàn; không có hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng không đúng quy định.

Đội CSGT Hàng Xanh kiểm tra, xử lý tài xế xe limousine vi phạm trên địa bàn (Ảnh: PC08).

Theo PC08, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 3/11, lực lượng CSGT TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải. Trong đó, xe vận tải hành khách vi phạm hơn 18.700 trường hợp, xe vận tải hàng hóa vi phạm hơn 43.800 trường hợp. Lực lượng chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 203 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 4.600 trường hợp.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm chạy quá tốc độ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng quy định; vi phạm nồng độ cồn; dừng, đỗ xe sai quy định; lưu thông trên đường, trong khu vực cấm; chở hàng quá khổ, quá tải; chở vật liệu rơi vãi; không thắt dây an toàn; đi sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Từ nay đến cuối năm, CSGT TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải (Ảnh: PC08).

Quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT bảo đảm đúng quy trình, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an địa phương. Công tác kiểm tra được triển khai linh hoạt trên các tuyến đường hoặc tại bến, bãi tập kết xe.

Hoạt động kiểm tra cũng kết hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và tài xế, qua đó nâng cao ý thức chấp hành quy định, trách nhiệm quản lý phương tiện, đội ngũ lái xe.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông tại TPHCM diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách tăng cao. PC08 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.