CSGT TPHCM mở đường khẩn cấp, giúp sản phụ kịp sinh con an toàn

Ngày 31/10, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, Đội Tuần tra dẫn đoàn vừa hỗ trợ một sản phụ đang chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ, giúp chị kịp thời sinh con an toàn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Cao Vân (phường Xuân Hòa, TPHCM), tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh N.H.Q. (SN 1982).

CSGT TPHCM dùng mô tô đặc chủng mở đường, đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện (Ảnh: PC08).

Thời điểm này, anh Q. đang chở vợ là chị D.T.N. (SN 1988) đến Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng chuyển dạ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ. Lúc này, Thượng úy Lưu Văn Hợi cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn đã sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường cho phương tiện chở sản phụ đến bệnh viện.

Chỉ khoảng 5 phút sau, khi phương tiện gần đến bệnh viện, tổ công tác nhận được tin vui chị N. đã sinh một bé gái khỏe mạnh. Sản phụ và em bé sau đó được các y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời, bảo đảm an toàn.

Theo PC08, hành động hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp gia đình sản phụ rút ngắn thời gian di chuyển trong tình huống khẩn cấp mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ.