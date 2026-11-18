Từ ngày 15/5, Sở Xây dựng TPHCM triển khai phương án đảo chiều làn xe trên đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phương án này không còn được áp dụng vào giờ tan tầm buổi chiều.

Lý giải về việc điều chỉnh, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, phương án tổ chức giao thông được xây dựng dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế theo từng hướng và từng khung giờ.

Cụ thể, vào giờ cao điểm buổi sáng, lượng xe từ đường Trường Chinh vào trung tâm thành phố tăng cao, chênh lệch đáng kể so với chiều ngược lại. Việc tăng số làn phục vụ hướng này giúp giải tỏa áp lực, cải thiện khả năng lưu thông.

Đường Cộng Hòa áp dụng phương án đảo chiều từ 15/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngược lại, vào giờ cao điểm buổi chiều, lưu lượng phương tiện trên hai hướng hiện tương đối cân bằng. Nếu tiếp tục đảo chiều để ưu tiên thêm làn cho một hướng, hướng còn lại sẽ bị giảm năng lực thông hành, có thể phát sinh ùn ứ.

Do đó, việc tạm dừng đảo chiều vào buổi chiều nhằm khai thác hợp lý năng lực lưu thông của cả hai hướng, hạn chế xung đột và bảo đảm an toàn giao thông. PC08 nhấn mạnh đây là sự điều chỉnh theo diễn biến thực tế, không đồng nghĩa phương án trước đây không phát huy hiệu quả.

Thời gian tới, PC08 sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi lưu lượng, tốc độ phương tiện và tình trạng ùn ứ trên tuyến để kịp thời đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất phân luồng trên đường Cộng Hòa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, phương án đảo chiều làn xe được triển khai trên đoạn đường dài khoảng 2,7km, từ giao lộ Cộng Hòa - Út Tịch đến giao lộ Cộng Hòa - Trường Chinh.

Theo phương án này, hai làn sát vỉa hè được giữ nguyên hướng lưu thông, trong khi hai làn sát dải phân cách giữa được tổ chức đảo chiều theo khung giờ.

Vào cao điểm sáng, hai làn xe này phục vụ hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch, nâng tổng số làn theo hướng vào trung tâm lên 4 làn. Đến cao điểm chiều, hai làn được đảo hướng từ Út Tịch đi Trường Chinh nhằm tăng khả năng lưu thông theo chiều ra ngoại thành.

Ngoài giờ cao điểm, tuyến đường sẽ trở lại tổ chức lưu thông hai chiều như bình thường. Theo Sở Xây dựng, giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông và bảo đảm an toàn trên trục đường Cộng Hòa.