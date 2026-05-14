CSGT tích cực phân luồng trước ngày áp dụng đường đảo chiều ở TPHCM

Sáng 14/5, ghi nhận của phóng viên Dân trí, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển, nhích từng đoạn trên đường Cộng Hòa.

Lúc 7h cùng ngày, tại cầu vượt Hoàng Hoa Thám, lượng xe từ hướng đường Trường Chinh đổ về trung tâm thành phố tăng cao khiến giao thông di chuyển chậm. Nhiều thời điểm, dòng xe ùn ứ kéo dài.

Dòng xe ùn ứ trên đường Cộng Hòa hướng về trung tâm thành phố trong sáng 14/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dưới chân cầu vượt, một cọc tiêu của dải phân cách bị gãy đổ, một số người đi xe máy khi vừa đổ dốc liền băng qua khu vực này chuyển làn để đi vào các tuyến đường lân cận để thoát ùn ứ.

Từ sáng sớm, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã bố trí lực lượng túc trực tại các nút giao trọng điểm để điều tiết, phân luồng phương tiện. Các cán bộ liên tục nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, di chuyển đúng làn đường nhằm hạn chế xung đột giao thông.

Không chỉ tại cầu vượt Hoàng Hoa Thám, đoạn cầu vượt Lăng Cha Cả cũng có mật độ xe đông đúc.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất căng mình phân luồng giao thông trên đường Cộng Hòa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một số người dân cho biết, tình trạng ùn ứ tại khu vực này thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng tăng.

Theo quan sát, các hạng mục lắp đặt dải phân cách và barie phục vụ tổ chức giao thông đảo chiều trên đường Cộng Hòa đã dần hoàn thiện.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/5, Sở Xây dựng TPHCM sẽ áp dụng phương án đảo chiều xe chạy trên đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc.

Người dân luồng lách qua dải phân cách dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám để thoát ùn ứ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phạm vi điều chỉnh dài khoảng 2,7km, từ giao lộ Cộng Hòa - Út Tịch đến Cộng Hòa - Trường Chinh. Theo phương án mới, hai làn sát vỉa hè vẫn lưu thông như hiện nay, riêng hai làn sát dải phân cách giữa sẽ được đảo chiều theo từng khung giờ.

Vào cao điểm sáng, hai làn giữa lưu thông theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch, giúp chiều vào trung tâm có 4 làn xe. Đến cao điểm chiều, hai làn này đảo hướng từ Út Tịch đi Trường Chinh để giảm áp lực giao thông cho chiều ra ngoại thành.

Ngoài giờ cao điểm, tuyến đường sẽ trở lại tổ chức lưu thông hai chiều như bình thường. Theo Sở Xây dựng, giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông và bảo đảm an toàn trên trục đường Cộng Hòa.