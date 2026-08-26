CSGT phân luồng phục vụ trận chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan

Ngày 26/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết cùng ngày, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, sẽ diễn ra trận chung kết lượt về Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển Quốc gia Thái Lan, Công an Hà Nội có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện bắt đầu từ 14h ngày 26/8 đến hết ngày 26/8.

Theo đó tạm cấm đối với các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo).

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện. Theo đó các phương tiện từ hướng quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao... và ngược lại.