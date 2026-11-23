Ngày 23/11, Trạm CSGT Mỹ Xuyên (thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) cho biết, một tổ công tác của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa tài xế ô tô có biểu hiện co giật đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm CSGT phát hiện tài xế ô tô có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (Ảnh: CTV).

Khoảng 14h40 ngày 22/11, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhu Gia (TP Cần Thơ), tổ công tác phát hiện ô tô lưu thông theo hướng Cà Mau đi Cần Thơ bất ngờ rẽ vào lề đường, ngay trước vị trí lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Đại úy Tạ Thanh Xuân nhanh chóng tiếp cận kiểm tra, phát hiện tài xế gục đầu, có biểu hiện co giật.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác mở cửa xe, đưa tài xế sang xe đặc chủng rồi nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, tài xế đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định. Tổ công tác cũng liên hệ được với gia đình người gặp nạn.

Qua xác minh, tài xế là anh P.T.P. (33 tuổi, trú tại TPHCM). Thời điểm xảy ra sự việc, anh P. điều khiển ô tô hợp đồng từ TPHCM đi công tác tại Cà Mau.