CSGT Hà Nội đưa cháu bé bị co giật tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu

Ngày 16/4, Phòng CSGT Hà Nội cho biết vào sáng cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 do Trung tá Vương Đình Huỳnh làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên tuyến Lê Duẩn - Giải Phóng.

Đến khoảng 9h cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai vợ chồng trẻ bế theo một cháu bé khoảng 3 tuổi, có biểu hiện hoảng loạn, mất bình tĩnh. Tiến lại gần hỏi thăm, lực lượng chức năng xác định cháu bé đang trong tình trạng sốt cao, co giật, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Cán bộ CSGT sử dụng ô tô chuyên dụng để đưa cháu bé đi cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình huống cấp bách, Trung tá Huỳnh đã chỉ đạo cán bộ trong tổ sử dụng ô tô chuyên dụng, khẩn trương đưa cháu đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong thời gian nhanh nhất.

Tại bệnh viện, cháu bé đã được các bác sĩ tiếp nhận, xử lý kịp thời. Đến nay, sức khỏe cháu đã qua cơn nguy kịch và đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cháu bé tại bệnh viện đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Anh Đ.V.N. (SN 1999, trú tại Hà Nội), bố của cháu bé cho biết, vào sáng cùng ngày, anh cùng vợ là chị N.T.H.N. đưa con gái đi cấp cứu do sốt cao. Tuy nhiên khi đến khu vực nêu trên, cháu bé bất ngờ co giật, tình trạng chuyển biến xấu khiến hai vợ chồng vô cùng hoảng loạn, không biết xử lý ra sao.

“Trong lúc đó, các cán bộ CSGT đã kịp thời có mặt, hỏi han và hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện nhanh chóng. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn”, anh N. chia sẻ trong bức thư cảm ơn gửi tới Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4.