CSGT Hà Nội bay UAV xử lý vi phạm giao thông

Sáng 14/8, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân triển khai tổ công tác sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực Vành đai 3 qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Tại đây, lực lượng chức năng sẽ xử lý các trường hợp đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3, dừng đỗ xe sai quy định, ô tô khách đón trả khách sai quy định và các vi phạm khác.

Ngoài việc ứng dụng camera AI vào xử lý vi phạm, CSGT còn sử dụng cả UAV để phát hiện các vi phạm giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, trong giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường rất lớn. Việc ứng dụng UAV hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng CSGT trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo đó, hình ảnh trích xuất từ trên cao có độ phân giải lớn, ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra vi phạm. Khi tổ công tác dừng xe, đưa hình ảnh, video rõ nét từ UAV cho tài xế xem, họ đều tâm phục khẩu phục.

Bên cạnh việc phạt nguội, UAV còn là "mắt thần" giải tỏa ùn tắc. Vào các giờ cao điểm, khi tuyến đường Nguyễn Trãi hoặc Vành đai 3 trên cao có dấu hiệu ùn tắc, UAV giúp CSGT quan sát được toàn bộ góc rộng trên toàn tuyến.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện chính xác vị trí xảy ra va chạm, sự cố xe chết máy hay điểm nghẽn giao thông để kịp thời bố trí cán bộ đến hỗ trợ, giải tỏa hiện trường và phát cảnh báo phân luồng cho người dân từ xa.

Lực lượng chức năng sử dụng UAV phát hiện một chiếc ô tô dừng, đỗ xe sai quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

“Việc ứng dụng UAV trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị sẽ góp phần không nhỏ trong việc giải quyết các điểm nghẽn về giao thông trong thời gian tới”, vị đại diện nói thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ trên cao, UAV giúp cảnh sát quan sát rõ các phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Hình ảnh thể hiện biển số xe, vị trí và diễn biến hành vi. Từ đây, lực lượng chức năng sử dụng hình ảnh, clip làm căn cứ xử lý.

Với khoảng cách zoom rất xa mà vẫn giữ nguyên chi tiết ảnh, UAV hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng CSGT trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm.

Một chiếc ô tô dừng đỗ sai quy định bị UAV phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ghi hình và truyền dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực, UAV còn được tích hợp AI hỗ trợ tự động nhận diện dấu hiệu vi phạm giao thông, vi phạm trật tự đô thị và tình trạng ùn tắc.