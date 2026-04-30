CSGT cho xe chạy vào làn dừng khẩn cấp, gỡ ùn tắc cao tốc về miền Tây

Sáng 30/4, dòng phương tiện rời TPHCM về các tỉnh miền Tây tăng mạnh khiến nhiều tuyến cửa ngõ ùn ứ kéo dài. Lực lượng CSGT triển khai phương án phân luồng, cho xe đi vào làn dừng khẩn cấp cao tốc theo khung giờ nhằm giảm áp lực giao thông.

Anh Quang Sang (34 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, tranh thủ kỳ nghỉ lễ, anh lái ô tô đưa gia đình về quê ở phường Long An (Tây Ninh) từ 5h30. Tuy nhiên, khi đến nút giao Chợ Đệm dẫn lên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hàng trăm phương tiện đã xếp hàng dài, di chuyển rất chậm.

Ô tô xếp hàng nhích từng chút trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng về miền Tây (Ảnh: M.H.).

“Tôi mất hơn 4 giờ mới đi hết quãng đường hơn 40km. Có thời điểm xe đứng yên. Nghe nói trên tuyến xảy ra cháy ô tô nên càng ùn ứ nghiêm trọng”, anh Sang nói.

Tương tự, tài xế Thành Bảo (45 tuổi, quê Cà Mau) cho hay, 3h sáng nay, ông lái ô tô xuất phát rời TPHCM nhưng vẫn kẹt xe kéo dài trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Mất hơn 5 giờ, ông mới qua khỏi tuyến cao tốc này.

Theo người này, khoảng 4h cùng ngày xảy ra vụ cháy ô tô trên cao tốc, lực lượng chức năng phải tạm thời phong tỏa để xử lý hiện trường, khiến giao thông càng ùn tắc.

Ô tô cháy trên cao tốc rạng sáng nay (Ảnh: M.H.).

Không chỉ cao tốc, quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Yên và khu vực Bến Lức sáng nay cũng ghi nhận lượng xe tăng cao, di chuyển chậm. Tình trạng tương tự xảy ra trên quốc lộ N2, hướng từ Tây Ninh đi Đồng Tháp.

Trước tình hình trên, lúc 10h, Cục CSGT thông báo phương án điều tiết giao thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Cụ thể, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng linh hoạt nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.

CSGT hướng dẫn ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp cao tốc (Ảnh: M.H.).

Trong khung giờ từ 9h30 đến 14h ngày 30/4, lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp theo chiều từ TPHCM về miền Tây để giải tỏa ùn ứ, tăng khả năng lưu thông.

Cục CSGT cho biết đây là phương án tạm thời, được tổ chức và kiểm soát trực tiếp. Việc cho xe đi vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi, thời điểm cụ thể theo hướng dẫn của CSGT; không xử phạt nguội đối với phương tiện chấp hành đúng hiệu lệnh. Dữ liệu giám sát sẽ được đối chiếu với phương án điều tiết đã triển khai.