Cổng xuất cảnh tự động ở sân bay Tân Sơn Nhất dừng hoạt động 2 tháng

Trong thời gian cổng xuất cảnh tự động ngừng phục vụ, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bố trí cán bộ thường trực tại khu vực đăng ký autogate để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho hành khách.

Công an cửa khẩu sẽ ưu tiên giải quyết thủ tục xuất cảnh đối với hành khách đã đăng ký sử dụng autogate (khách có thẻ ABTC, thẻ tạm trú…).

Trong khi đó, hệ thống autogate nhập cảnh vẫn hoạt động bình thường. Hệ thống này được bổ sung 5 cổng, góp phần nâng cao năng lực phục vụ hành khách.

Hệ thống cổng xuất nhập cảnh tự động (autogate) được Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triển khai tại sân bay Tân Sơn Nhất từ tháng 8/2023. Hệ thống này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm ùn tắc tại khu vực kiểm soát hộ chiếu.

Thủ tục qua cổng autogate gồm 2 lớp cửa. Lớp thứ nhất yêu cầu hành khách đưa hộ chiếu và vé máy bay vào máy quét. Cửa này mở ra khi máy xác nhận thông tin thành công và khách đến lớp cửa thứ hai.

Ở lớp thứ hai, hành khách để camera nhận diện khuôn mặt và đặt ngón tay lên máy quét vân tay, đối chiếu với dữ liệu trong hệ thống. Nếu thông tin trùng khớp, cửa tự động mở cho hành khách đi qua, hoàn tất thủ tục xuất hoặc nhập cảnh mà không cần tiếp xúc trực tiếp với cán bộ kiểm soát hay đóng dấu hộ chiếu.