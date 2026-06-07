Công viên nước Hồ Tây đông kín khách đến “giải nhiệt” ngày nắng nóng

Những ngày đầu tháng 6, nhiều khu vực vui chơi tại Công viên nước Hồ Tây luôn trong tình trạng đông khách.

Theo nhân viên tại đây, công viên đón khoảng hơn 4.000 lượt khách mỗi ngày, vào những ngày cuối tuần, con số này có thể tăng lên từ 6.000 đến 8.000 lượt.

Bể tạo sóng tại công viên là khu vực thu hút đông người bơi nhất.

Theo thông tin từ Công viên nước Hồ Tây, giá vé ngày thường trước 17h đối với người lớn vào cổng là 210.000 đồng/vé và thứ bảy, chủ nhật là 225.000 đồng/vé. Còn với trẻ em là 180.000 đồng/vé ngày thường và thứ bảy, chủ nhật là 200.000 đồng/vé; sau 17h, công viên áp dụng mức giá ưu đãi 140.000 đồng/vé.

Từ khoảng 16h30, lượng khách đến Công viên nước Hồ Tây bắt đầu tăng nhanh, phần lớn người dân đi theo nhóm bạn bè hoặc gia đình từ 3 đến 5 người.

Trong nhiều năm qua, Công viên nước Hồ Tây luôn là một trong những điểm vui chơi quen thuộc của người dân Thủ đô, đặc biệt là người trẻ mỗi dịp hè.

Vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Mai Linh (15 tuổi, phường Từ Liêm) cùng người thân tới Công viên nước Hồ Tây vui chơi sau những ngày ôn tập và thi cử căng thẳng. Linh cho biết gia đình đã chuẩn bị quần áo bơi, túi chống nước cho điện thoại và các vật dụng cần thiết từ hai ngày trước.

“Em thấy các trò chơi ở đây rất thú vị. Thời tiết đang nắng nóng nên đến công viên nước vừa được vui chơi, vừa mang lại tinh thần thoải mái hơn”, Linh chia sẻ.

Bên cạnh người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài cũng lựa chọn Công viên nước Hồ Tây làm điểm đến để “giải nhiệt”.

Nhiều em nhỏ tỏ ra hào hứng khi được vui chơi dưới nước trong thời tiết nắng nóng.

Công viên cung cấp nhiều trò chơi nước hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi và sở thích, từ những trò chơi vui nhộn dành cho trẻ em đến những trò chơi cảm giác mạnh cho người lớn.

Khu vực trò chơi nhảy cầu thu hút đông đảo du khách, chủ yếu là nam giới trong độ tuổi 20-30. Tại các khu trò chơi, nhân viên hướng dẫn và cứu hộ luôn túc trực nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia.

Các trò chơi cảm giác mạnh như đường trượt cao tốc, đường trượt phao hay đường trượt xoắn cũng được đông đảo bạn trẻ yêu thích.

Dương Phi Long (17 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) cho biết gia đình đang có chuyến du lịch kéo dài khoảng hai tuần tại các tỉnh, thành miền Bắc. Trong thời gian lưu trú tại Hà Nội, cả gia đình đã lựa chọn Công viên nước Hồ Tây làm điểm đến vui chơi dịp cuối tuần.

“Lúc mới vào đường trượt, em khá hồi hộp vì tốc độ rất nhanh. Nhưng khi xuống đến bể nước thì thấy rất thích thú và muốn chơi thêm nhiều lần nữa”, Phi Long chia sẻ.

Đến thời điểm sau 17h chiều, lượng khách đổ về công viên vẫn tiếp tục tăng, các khu vực đỗ xe gần như không còn chỗ trống.