Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông (gọi tắt là Công ty Dương Đông) vừa được Thanh tra Chính phủ công khai.

Ngoài những vi phạm có dấu hiệu hình sự đã được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra nhiều vi phạm hành chính khác tại Công ty Dương Đông.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: TTCP).

Theo kết luận, các khoản vay với lãi suất thấp giữa Công ty Dương Đông, công ty con và các tổ chức cá nhân liên quan; các khoản Công ty Dương Đông trả nợ thay, ứng vốn cho các công ty con là các giao dịch liên kết, với tổng số giá trị giao dịch liên kết khoảng 860 tỷ đồng. Từ đây dẫn đến doanh thu tài chính kê khai thiếu trên 243 tỷ đồng, tương ứng số tiền thuế thiếu 48,6 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ hành vi trên bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, tương ứng 9,7 tỷ đồng; biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu (48,6 tỷ đồng) theo Nghị định 125/2020 của Chính phủ.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm và chuyển hồ sơ tới Cục Thuế, Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định.

Qua phân tích tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, đoàn thanh tra nhận thấy 15 đơn vị có số lượng xăng tồn kho theo ngày trong tháng 3 vượt quá 150% đến trên 500%. Số ngày vi phạm dao động 5-31 ngày trong tháng.

Vi phạm này có thể bị xử phạt tiền 40-60 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh 3-6 tháng. Thanh tra đã chuyển hồ sơ vi phạm tới Bộ Công Thương xem xét, xử lý.

Cũng tại kết luận, từ năm 2022 đến tháng 3 năm nay (51 tháng), có một hoặc nhiều ngày trong tháng, Công ty Dương Đông duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu đối với xăng RON 95-III và dầu Diesel, vi phạm quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Mức tiền phạt với hành vi này khoảng 120-140 triệu đồng.

Công ty Dương Đông còn bị phát hiện thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) theo “sản lượng tiêu thụ nội địa” thấp hơn khoảng 5,4 tỷ đồng; chi sử dụng Quỹ BOG cao hơn gần 72 tỷ đồng so với thực tế tiêu thụ.

Từ cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét, xử lý các vi phạm. Công ty Dương Đông chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế và chấp hành nghiêm yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện kết luận kèm theo tài liệu chứng minh đến Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/12.

Một kho xăng dầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông (DDS Petro).

Như Dân trí thông tin, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện số liệu nhập, xuất xăng dầu được hạch toán trên báo cáo tài chính tại Công ty Dương Đông lớn hơn so với số liệu của bảng kê hóa đơn, tờ khai hải quan đã được kê khai thuế.

Cụ thể, số lượng nhập lớn hơn 21 triệu lít, số lượng xuất lớn hơn 102 triệu lít. Tổng giá trị tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Việc này có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Từ 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Dương Đông kê khai mua, bán xăng dầu với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Cùng thời gian, Công ty Dương Đông và công ty con, chi nhánh kê khai không đúng đối tượng với số thuế bảo vệ môi trường khoảng 720 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 140 tỷ đồng không có khả năng nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Theo thanh tra, điều này có dấu hiệu trốn thuế.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định.