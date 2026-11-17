Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký ban hành Nghị định số 413 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 413 là bổ sung Điều 42a về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

Theo đó, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc kể từ 31/12/2028.

Trường hợp đến ngày 31/12/2028 mà cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định, việc công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

(Ảnh minh họa: I.T).

Bên cạnh đó, Nghị định số 413 bổ sung lý do chính đáng khác được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Cụ thể, thêm một lý do chính đáng được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng là: Việc ký kết giao dịch được thực hiện đồng thời với việc bàn giao tài sản hoặc giấy tờ, tài liệu liên quan trực tiếp đến giao dịch hoặc thanh toán tiền mà các bên tham gia giao dịch thống nhất yêu cầu công chứng ngoài trụ sở.

Nghị định mới của Chính phủ cũng bổ sung quy định, trong trường hợp một người trong số các bên tham gia giao dịch thuộc trường hợp được công chứng ngoài trụ sở thì những người còn lại có thể đến cùng địa điểm thực hiện công chứng ngoài trụ sở để công chứng viên thực hiện việc công chứng giao dịch đó.

Công chứng viên tiếp nhận yêu cầu công chứng ngoài trụ sở phải kiểm tra, bảo đảm việc công chứng thuộc các trường hợp được công chứng ngoài trụ sở và phải ghi rõ trong lời chứng về lý do, địa điểm thực hiện công chứng ngoài trụ sở.

Ngoài ra, Nghị định số 413 cũng sửa đổi, bổ sung Điều 12 về chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức khác, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi.

Theo đó, công chứng viên nhận chuyển đổi Phòng công chứng, công chứng viên, viên chức khác và người lao động của Phòng công chứng tiếp tục làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng thành lập do chuyển đổi, được tiếp tục tham gia và hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Công chứng viên không nhận chuyển đổi Phòng công chứng, công chứng viên, viên chức khác và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn của Phòng công chứng không làm việc tại Văn phòng công chứng thành lập do chuyển đổi và không thể sắp xếp, bố trí được việc làm khác nhưng tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý, thì được hưởng chính sách tinh giản biên chế do dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của pháp luật về tinh giản biên chế.

Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có xác định thời hạn thì được hưởng chính sách theo quy định tại hợp đồng lao động.

Nghị định 413 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027 (trừ một số điều có hiệu lực thi hành từ 16/11).