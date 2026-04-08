Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chiều 8/4, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị cũng phân công, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các tân Phó trưởng ban (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết hiện nay các nhiệm vụ của ban được giao có số lượng rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác nghiên cứu chuyên sâu gắn liền với hoạt động thực tiễn phong phú.

Ông Nghị mong muốn các tân phó trưởng ban sẽ phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ.

Ông Trần Hồng Thái sinh ngày 4/8/1974, quê ở Hà Tĩnh. Ông Thái là GS.TS ngành Khoa học Trái đất và Toán học.

Ông Lê Văn Lợi sinh ngày 10/12/1974, quê ở Nghệ An. Ông Lợi là GS.TS Triết học.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966, quê ở Hải Phòng. Ông Tuấn là TS Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi.