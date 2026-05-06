Công an xác minh vụ người phụ nữ nói “gợn gợn” khi thấy biển số xe 82

Ngày 6/5, nhiều người dùng mạng xã hội ở Quảng Ngãi, đặc biệt là khu vực phía Tây (thuộc tỉnh Kon Tum cũ) đã đăng tải ảnh chụp màn hình, đồng thời bày tỏ sự bức xúc với dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của một phụ nữ khi nói về vụ va chạm giao thông.

Người dùng mạng xã hội phản ứng gay gắt với nội dung được đăng tải trên Facebook của N.C. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, ngày 5/5, một phụ nữ ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi có tài khoản Facebook tên N.C. đã đăng tải dòng trạng thái: “Sáng nay chở con đi học mà cứ thấy biển số 82 (Kontum) là lại thấy gợn gợn trong lòng, giờ đã là người Quảng Ngãi rồi mà sao người anh em không có ý thức tự giác chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra, mà lại bỏ đi luôn vậy? Gặp nhau tại CA thì mất tình cảm quá".

Chỉ một thời gian ngắn, dòng trạng thái này nhận được sự phản hồi của hàng trăm người. Hầu hết ý kiến cho rằng người phụ nữ có ý phân biệt vùng miền, chia rẽ sự đoàn kết của người dân tỉnh Kon Tum cũ và Quảng Ngãi cũ sau sáp nhập.

Hàng trăm người dùng mạng xã hội đã vào Facebook của N.C. để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc. Nhiều người cho rằng N.C. có ý chê bai, phân biệt vùng miền đối với người dân thuộc tỉnh Kon Tum cũ.

“Bị quẹt xe thì bức xúc ai cũng hiểu nhưng lấy cảm xúc đó để suy diễn rồi “vơ đũa cả nắm” là sai, không có gì để bao biện”, tài khoản Faacebook B.Q.N. nêu ý kiến.

Nhận được sự phản ứng trái chiều từ hàng trăm người dùng mạng xã hội nên N.C. đã khóa trang cá nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an Quảng Ngãi, cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh để có hướng xử lý.

Theo Đại tá Dương, trong sự việc này có 2 vấn đề cần làm rõ. Vấn đề thứ nhất là Facebook tên N.C. đăng tải nội dung có dấu hiệu phân biệt vùng miền, tiếp đó là việc người điều khiển phương tiện giao thông bỏ đi sau khi xảy ra va chạm.

“Tôi đã giao Phòng An ninh nội địa và Phòng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan để có hướng xử lý”, Đại tá Dương nói.