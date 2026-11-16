Tối 16/11, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, rà soát nội dung video khuyên người dân đừng ăn cua được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung video nói trên để xử lý theo quy định.

Tài khoản Facebook đăng tải thông tin khuyên người dân đừng ăn cua biển kèm theo đoạn clip có nội dung cho rằng "luộc cua ăn là cảnh tượng đại địa ngục" (Ảnh cắt từ clip).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả trong ngày 17/11. Trường hợp vụ việc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tài khoản Facebook V.A. đăng tải nội dung "Khuyên đừng ăn cua", kèm đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh.

Đáng chú ý, phần bình luận trong video cho rằng: “Khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục. Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề”.

Tài khoản này còn chia sẻ quan điểm con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em của nhau qua nhiều kiếp. Do thay hình đổi dạng nên không nhận ra nhau, từ đó dẫn đến việc sát hại lẫn nhau.

Sau thời gian ngắn đăng tải, video thu hút hàng nghìn lượt tương tác và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với thông điệp phóng sinh, bảo vệ động vật, trong khi nhiều ý kiến cho rằng ăn cua là hoạt động sản xuất, tiêu dùng bình thường.

Cà Mau được xem là “thủ phủ” cua biển của cả nước. Đây là một trong những ngành hàng chủ lực, tạo sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân và mang lại nguồn thu khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm cho địa phương.

Vì vậy, nội dung khuyên người dân không ăn cua biển trong video nói trên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định những phát ngôn cho rằng luộc cua ăn là cảnh tượng “đại địa ngục”, con người và cua có thể là cha mẹ, anh em của nhau từ kiếp trước, không đúng với giáo lý nhà Phật.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, nội dung này còn ảnh hưởng trực tiếp đến chủ trương phát triển ngành hàng cua của tỉnh nên cần được xử lý nghiêm theo quy định.