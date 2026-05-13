Công an vào cuộc làm rõ vụ cá tự nhiên chết nổi trắng khe ở Thanh Hóa

Hơn 1 tuần qua, người dân các thôn 7, 8, 10 xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, hoang mang trước hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt tại dòng khe chảy ra cầu Cán Khê 1 (xã Xuân Du).

Cá tự nhiên chết bất thường, nổi trắng dòng khe ở xã Xuân Du (Ảnh: Hoàng Tuấn).

“Cá tự nhiên chết trắng cả dòng khe, thậm chí một số vịt của người dân ăn phải cá này cũng bị chết. Chưa bao giờ ở đây xảy ra hiện tượng bất thường như vậy”, một người dân địa phương chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Du, xác nhận có hiện tượng cá tự nhiên và vịt của người dân trên địa bàn chết bất thường.

Cống nước thải chảy thẳng ra dòng khe tại cầu Cán Khê 1 (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Tuấn, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an xã và lực lượng chuyên môn tổ chức kiểm tra hiện trường. Từ thông tin người dân cung cấp, cơ quan chức năng đã làm việc với ông Lê Viết Đồn (trú tại thôn 8, xã Xuân Du).

Theo biên bản kiểm tra ban đầu, ngày 7/5, ông Lê Viết Đồn mang một thùng phi nhựa từng dùng chứa xăng nhưng để lâu ngày bị bẩn ra khu vực trước nhà thau rửa. Phần nước thải từ việc rửa thùng phi của ông Đồn chảy thẳng xuống cống trước nhà.

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước kiểm tra hiện tượng cá chết hàng loạt (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Tổ công tác của UBND xã Xuân Du và Công an xã đã niêm phong thùng phi nhựa nói trên.

Ông Tuấn cho biết thêm, sáng 13/5, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước tại khe gần cầu Cán Khê 1 và tại một số hộ dân liên quan.

“Chúng tôi đang chờ kết quả kiểm tra mẫu nước và kết quả xác minh từ cơ quan công an để có hướng xử lý tiếp theo”, ông Tuấn nói.