Công an TPHCM tìm thân nhân người đàn ông tử vong dưới chân cầu Bình Lợi

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát thông báo tìm thân nhân của một thi thể được người dân phát hiện tại khu vực chân cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung.

Gần 14h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi nên trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Lợi Trung nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân trong độ tuổi từ 25 đến 35, mặc áo sơ mi trắng dài tay và quần tây đen. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân đã tử vong khoảng 2 ngày, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc thân nhân của người này, liên hệ cán bộ điều tra Trần Anh Tuấn qua số điện thoại 0567.162.322 để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.