Chiều 19/11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM), khuyến cáo người dân cần khóa van bình gas trước khi tắt bếp để hạn chế nguy cơ rò rỉ khí gas.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, nhiều người có thói quen tắt bếp trước rồi mới khóa van bình gas. Tuy nhiên, lãnh đạo PC07 khuyến cáo người dân nên thực hiện theo thứ tự ngược lại: khóa van bình gas trước, sau đó mới tắt bếp.

“Sau khi nấu ăn xong, người dân nên khóa van bình gas trước, chờ ngọn lửa trên bếp tắt rồi khóa núm điều khiển bếp, nhằm hạn chế lượng khí gas còn tồn trong dây dẫn. Khí gas tích tụ lâu ngày có thể dẫn đến rò rỉ”, Trung tá Châu khuyến cáo.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên kiểm tra tình trạng bình gas, van điều áp, dây dẫn và bếp gas để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Theo Phó Trưởng phòng PC07 Công an TPHCM, khi ngửi thấy mùi gas trong nhà, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh và nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nếu có thể tiếp cận an toàn, người dân cần khóa van bình gas, mở cửa ra vào và cửa sổ bằng tay để khí gas thoát ra ngoài. Tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, đèn, quạt hoặc sử dụng các thiết bị có thể phát sinh tia lửa, nguồn nhiệt, bởi nguy cơ gây cháy nổ rất cao.

Trường hợp mùi gas nồng nặc, có tiếng khí xì mạnh hoặc không thể khóa van an toàn, người dân cần nhanh chóng sơ tán, không cố tiếp cận bình gas để xử lý. Sau khi đến nơi an toàn, cần gọi ngay số 114 và thông báo cho đơn vị cung cấp gas để được hỗ trợ.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, để phòng ngừa sự cố, mỗi gia đình cần hình thành thói quen kiểm tra an toàn trước, trong và sau khi sử dụng bếp gas. Trước mỗi lần sử dụng, cần quan sát tình trạng bình gas, dây dẫn, van điều áp và các khớp nối.

Người dân cũng nên kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống gas, tối thiểu mỗi tháng một lần; thay thế kịp thời các bộ phận hư hỏng, không tự ý tháo lắp, sửa chữa hoặc nối vá dây dẫn.

Đặc biệt, chỉ sử dụng bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tem nhãn và niêm phong hợp lệ; không sử dụng bình bị móp méo, rỉ sét hoặc có dấu hiệu rò rỉ.