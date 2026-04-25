Công an TPHCM huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cho người dân

Ngày 25/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) tổ chức huấn luyện, kiểm tra và đánh giá kết quả bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đơn vị, cơ sở trên địa bàn.

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ cho lực lượng tại chỗ, góp phần chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo kế hoạch, các lớp huấn luyện được tổ chức xuyên suốt trong năm 2026, chia theo từng quý và thông báo cụ thể đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia. Địa điểm huấn luyện được bố trí linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Đối tượng tham gia gồm lãnh đạo UBND cấp xã, người đứng đầu cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng, người làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy, nổ, người điều khiển phương tiện và các cá nhân có nhu cầu.

Nội dung huấn luyện tập trung vào việc phổ biến quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kiến thức về nguyên nhân gây cháy, nổ và biện pháp phòng ngừa; kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu người và sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Lớp huấn luyện có hàng trăm người dân, lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên được trực tiếp thực hành xử lý các tình huống cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh. Nội dung thực hành tập trung vào sử dụng bình chữa cháy xách tay, phương tiện phá dỡ, cũng như kỹ năng cứu người trong môi trường có khói, khí độc, giúp người tham gia nắm vững thao tác và xử lý đúng quy trình.

Ngoài ra, đại diện các cơ sở còn được hướng dẫn quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện; kỹ năng chữa cháy ban đầu, thoát nạn và sơ cấp cứu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền mô hình “nhà tôi 4 có”, gồm: thiết bị cảnh báo cháy, mặt nạ phòng độc, lối thoát nạn thứ hai và thiết bị truyền tin báo cháy.

Người tham gia thực hành kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đại diện PC07 cho biết, việc tổ chức huấn luyện nhằm giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nắm vững quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy nổ, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản trên địa bàn.

Kết thúc buổi huấn luyện, các đơn vị tham gia được đánh giá kết quả tiếp thu thông qua bài thu hoạch. Qua đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ được củng cố kỹ năng, nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống giúp giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước, trong và sau dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cơ quan chức năng dự báo nhu cầu đi lại, vui chơi, sản xuất, kinh doanh của người dân gia tăng, do đó nguy cơ phát sinh cháy, nổ cũng tiềm ẩn phức tạp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các đơn vị, hộ gia đình tăng cường kiểm tra hệ thống điện, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ và chủ động xây dựng phương án xử lý tình huống, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong suốt kỳ nghỉ lễ.