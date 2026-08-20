Công an TP Đồng Nai có tân Trưởng phòng Cảnh sát giao thông

Chiều 20/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, chủ trì buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi công bố, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Võ (42 tuổi, quê Ninh Bình), Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Văn Võ (Ảnh: Công an TP Đồng Nai).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Võ được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Giám đốc Công an TP Đồng Nai đề nghị Đại tá Nguyễn Văn Võ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cũng yêu cầu tập thể Phòng CSGT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ Đại tá Nguyễn Văn Võ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Võ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đồng Nai; đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải.

Đại tá Nguyễn Văn Võ khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Phòng CSGT đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều 24/7, Đại tá Trần Trọng Thủy (SN1976, quê TP Hải Phòng), Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đồng Nai, được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai.