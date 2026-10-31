Công an thông tin vụ người đàn ông nằm giữa đường ở Cần Thơ

Ngày 31/10, Công an phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ thông tin về vụ người đàn ông nằm trên đường Hòa Bình, được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một ngày trước, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông nằm giữa đường Hòa Bình, đoạn trước Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều. Vụ việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân.

Người đàn ông ngất xỉu nằm giữa đường ngay trung tâm TP Cần Thơ (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, công an cho biết khoảng 11h30 ngày 30/10, anh T.U.V. (SN 1999, trú tại Cà Mau) sau khi sử dụng rượu bia cùng một người bạn, đã đi bộ qua đường Hòa Bình. Trong lúc di chuyển, người này bất ngờ ngất xỉu và nằm trên mặt đường.

Người dân phát hiện sự việc đã kịp thời đưa anh V. đến Công an phường Ninh Kiều để kiểm tra, hỗ trợ. Kết quả xét nghiệm nhanh ma túy cho thấy anh V. âm tính. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của người này ổn định và được cho về.

Theo Công an phường Ninh Kiều, nguyên nhân khiến anh V. ngất xỉu bước đầu được xác định có liên quan đến tiền sử bệnh động kinh. Vụ việc không liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy như một số suy đoán trên mạng xã hội.

Công an phường Ninh Kiều khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra nhận định thiếu căn cứ, tránh ảnh hưởng đến danh dự và quyền riêng tư của người liên quan.

Đồng thời, lực lượng chức năng ghi nhận tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ người gặp sự cố của người dân tại hiện trường.