Công an phường gây sốt với cách tuyên truyền "ta say không phải vì men"

Một bài viết tuyên truyền pháp luật về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) đã gây "sốt" cộng đồng mạng nhờ lối viết dí dỏm, hài hước.

Thay vì những trích dẫn khô khan, bài đăng trên Fanpage Công an phường Bình Kiến đã sử dụng ngôn ngữ gần gũi, thu hút sự quan tâm lớn từ người dân.

Bài tuyên truyền pháp luật trên trang Facebook của Công an phường Bình Kiến được cộng đồng mạng chú ý (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo Công an phường Bình Kiến, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/12) quy định hành vi hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, không phân biệt ngày hay đêm.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng về tiếng ồn còn có thể bị xử phạt rất nặng theo quy định liên quan.

Bài đăng kêu gọi người dân "hát nhỏ, văn minh để hàng xóm yêu, ví tiền an toàn" bằng những câu nói dí dỏm như "đừng "gánh mẹ" mà thành "gánh tiền" đi nộp phạt, phải “gánh loa” về phường nhé".

Công an phường Bình Kiến đưa ra những lời tuyên truyền gần gũi mà hài hước như: "Đừng cố “tái sinh” để thấy mình tính sai""; "đừng cố hỏi “tiếng anh vang làng xóm sao không ai trả lời”, có Công an Bình Kiến trả lời, trả biên bản"; "đừng để "ta say không phải vì men" mà ta xây xẩm vì cái biên bản phạt nhé các “thần men đại hiệp”".

Bài viết trên Fanpage Công an phường Bình Kiến đã nhận được hàng trăm lượt tương tác và bình luận tích cực, nhiều người đánh giá nội dung "quá xuất sắc".

Nhiều người dân thích thú trước cách tuyên truyền đầy dí dỏm nhưng hiệu quả từ công an (Ảnh: Trương Nguyễn).

Thượng tá Nguyễn Thị Anh Hoa, Trưởng Công an phường Bình Kiến, cho biết cách truyền tải mới mẻ này giúp người dân dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ các quy định pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền và gia tăng sự quan tâm của cộng đồng.

Nhiều người bày tỏ mong muốn mô hình tuyên truyền sinh động này sẽ được nhân rộng, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với mọi người.