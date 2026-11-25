Ngày 25/11, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) - Bộ Công an cho biết, hiện nay nhu cầu sử dụng gas (khí đốt hóa lỏng) ngày càng nhiều nên tình hình cháy, nổ liên quan đến gas có chiều hướng gia tăng.

Để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ gas gây ra, lực lượng chức năng khuyến cáo chủ cửa hàng kinh doanh gas, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau.

Đối với cửa hàng kinh doanh gas

Cảnh sát khuyến cáo cần thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh. Chỉ kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng; sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên ngành, phân khu vực bảo quản, tồn chứa từng loại chai chứa đầy gas, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị PCCC, CNCH theo quy định, niêm yết biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, nội quy, tiêu lệnh PCCC ở nơi dễ thấy, dễ đọc; chủ cửa hàng phải thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, thường xuyên tự kiểm tra về PCCC thường xuyên, định kỳ trong suốt quá trình hoạt động.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại vụ nổ trong phố Nguyễn Văn Tuyết (Ảnh: Hải Long).

Nhân viên cửa hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản, được huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC&CNCH.

Các chủ cửa hàng cần thường xuyên kiểm tra khu vực tồn chứa, thiết bị, phương tiện và điều kiện an toàn; tổ chức phổ biến, thực tập phương án xử lý sự cố theo quy định.

Hệ thống điện trong cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Thiết bị chiếu sáng và công tắc phải đảm bảo phòng nổ.

Ngoài ra, các chủ cửa hàng không sang chiết, không nạp khí gas vào chai không đủ điều kiện, không kiểm định; không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Đối với người sử dụng khí gas

Cảnh sát khuyến cáo người sử dụng khí gas chỉ mua, đổi bình gas của thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Không sử dụng bình không rõ nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, hoặc đã sử dụng nhiều lần.

Người dân cần đặt bình gas thẳng đứng, nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa; tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình gas trong hầm, hố hoặc nơi thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Rò rỉ khí gas (Ảnh minh họa).

Dây dẫn gas phải là loại chuyên dùng, còn tốt, không nứt, gãy, phồng; van, bộ điều áp và đầu nối phải phù hợp, lắp chắc chắn. Khi hư hỏng, cần thay thế; việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện.

Khi sử dụng, kiểm tra khu vực bếp, người dân cần bật bếp theo hướng dẫn. Khi không sử dụng bếp gas thì cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Người dân cũng không nên để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không dùng bếp gas để sưởi, hong khô đồ; không để vật dễ cháy sát bếp.

Đối với việc sử dụng gas tại hộ gia đình cần lưu ý thêm, bình gas để cách xa bếp gas và các nguồn nhiệt, tia lửa điện tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải đặt cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15 đến 20cm và xa các vật liệu dễ cháy nổ, tránh gió lùa trực tiếp để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Người dân cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành; kiểm tra khi kết thúc ca làm và khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Chủ cơ sở cần bố trí bình gas, khu vực chứa gas và đường ống đúng quy định, thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện.

Các chủ cơ sở cần trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động, đặt nơi dễ thấy, dễ lấy; hướng dẫn nhân viên cách báo động, khóa van an toàn, sơ tán và xử lý tình huống ban đầu; duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Cách xử lý khi có hiện tượng rò rỉ khí gas

Khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ khí gas, người dân cần bình tĩnh cảnh báo mọi người; nhanh chóng sử dụng khăn vải ướt, bịt mũi miệng, di chuyển ra khu vực để bình gas, vặn van khóa cổ bình gas lại để khí gas không tiếp tục rò rỉ ra.

Sau đó, người dân mở các cửa sổ, cửa chính để khí gas bay ra ngoài.

Người dân cũng không được bật/tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hay thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

Mọi người sau đó cần di chuyển ra khu vực an toàn (sân, ngõ) gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, liên hệ đơn vị cung cấp gas/đơn vị kỹ thuật để kiểm tra, xử lý.