Ngày 5/11, Công an thành phố Huế, cho biết Phòng An ninh mạng phối hợp Công an 2 phường Thuận Hóa và Thuận An đã mời 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh của người khác lên mạng xã hội.

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền video, hình ảnh ghi lại cảnh một đôi nam nữ được cho ở TPHCM có hành động nhạy cảm trên ô tô. Nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ công khai hình ảnh những người liên quan trong video.

Cơ quan chức năng làm việc với người đăng tải, nội dung liên quan cặp đôi trên ô tô (Ảnh: Công an thành phố Huế).

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn”, Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm liên quan sự việc.

Sau khi xác minh được thông tin chủ 2 tài khoản Facebook nêu trên là bà N.T.T.M.X. (trú tại phường Thuận An) và ông N.Đ.L. (trú tại phường Thuận Hóa), Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đã phối hợp công an địa phương mời những người liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà X. và ông L. thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết trên là vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.