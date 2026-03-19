Công an khẳng định hình ảnh CSGT “ăn mừng” bên những cọc tiền là giả mạo

Theo thông tin từ Công an phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ), gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng kèm hình ảnh bị cắt ghép, dàn dựng nhằm xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng CSGT.

Cụ thể, một số bài viết đăng hình ảnh được cho là lực lượng CSGT “ăn mừng sau một ngày làm việc thành công”, kèm theo các cọc tiền nhằm ám chỉ hành vi tiêu cực. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, được chia sẻ và bình luận theo hướng suy diễn, gây dư luận không đúng bản chất sự việc.

Công an cho rằng hình ảnh CSGT "ăn mừng sau một ngày làm việc thành công" kèm theo các cọc tiền nhằm ám chỉ hành vi tiêu cực được chia sẻ trên mạng xã hội đã được cắt ghép, dàn dựng nhằm xuyên tạc (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cơ quan công an cho rằng, quan sát có thể nhận thấy hình ảnh có nhiều dấu hiệu bị cắt ghép, không phản ánh thực tế. Phần hình ảnh một nhóm người mặc trang phục giống CSGT chụp tại bàn ăn được ghép với các hình ảnh về tiền bạc từ nguồn khác.

Sự khác biệt rõ rệt về ánh sáng, góc chụp, màu sắc và bố cục cho thấy các chi tiết này không thuộc cùng một bối cảnh, mà được chèn ghép có chủ đích nhằm tạo ấn tượng sai lệch.

Bên cạnh đó, trang phục trong ảnh cũng bộc lộ nhiều điểm không đúng quy định của lực lượng Công an nhân dân. Một số chi tiết như phù hiệu, cầu vai, vị trí gắn biển tên không đồng nhất, bố trí thiếu chuẩn xác, thậm chí có dấu hiệu bị cắt ghép từ nhiều nguồn ảnh khác nhau. Đây là những đặc điểm thường thấy trong các sản phẩm chỉnh sửa, giả mạo hình ảnh lực lượng chức năng, theo cơ quan công an.

Đối với hình ảnh về các cọc tiền, theo công an, sự khác biệt về ánh sáng, độ sắc nét và góc chụp càng cho thấy chi tiết được đưa vào nhằm tạo hiệu ứng tiêu cực, dẫn dắt người xem. Việc sử dụng thủ đoạn này thể hiện rõ mục đích xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và làm giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.

Thực tế, một số đối tượng trên không gian mạng thường lợi dụng cắt ghép hình ảnh, đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng để lan truyền nội dung sai sự thật. Hành vi này cần được nhận diện và cảnh giác, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh, thông tin dễ dàng bị bóp méo, lan truyền rộng rãi.

Cơ quan công an đề nghị người dân giữ thái độ tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tin tưởng, chia sẻ hoặc bình luận.

Khi phát hiện các nội dung xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến lực lượng công an, người dùng mạng xã hội cần chủ động báo cáo vi phạm, góp phần ngăn chặn, xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.