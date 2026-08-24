Công an kết luận vụ xe lao xuống vực làm 4 người tử vong ở Lâm Đồng

Theo nguồn tin của Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, liên quan vụ xe khách lao xuống vực tại khu vực Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, làm 4 người tử vong và 11 người bị thương.

Theo kết quả điều tra, vụ tai nạn xảy ra chiều 6/4, tại Km16+300 đường ĐT715, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng. Xe khách biển số 86H-054.61 chở 16 người, do tài xế Trần Thanh Sơn điều khiển, đang lưu thông từ Mũi Né đi Phan Rí Cửa thì lao xuống vực sâu.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 6/4 (Ảnh: Châu Tỉnh).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, giám định phương tiện và xác định hệ thống phanh của xe bị hư hỏng, dẫn đến việc tài xế không thể kiểm soát phương tiện.

Cơ quan điều tra xác định tài xế Trần Thanh Sơn không sử dụng rượu bia, ma túy hoặc các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện. Kết quả điều tra cũng không phát hiện hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ của tài xế là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

"Xe ô tô bị mất phanh gây ra vụ việc, không có lỗi của tài xế. Ngoài ra, xác định hệ thống phanh của phương tiện xe ô tô 86H-045.61 có hư hỏng trước khi xảy ra tai nạn vào ngày 6/4, tuy nhiên việc lắp đặt, can thiệp các thiết bị ngoài thiết kế không phải là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến hiệu quả phanh nên vụ tai nạn giao thông nêu trên thuộc trường hợp không có sự việc phạm tội", thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nêu.

Do nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ sự cố kỹ thuật của phương tiện và không có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo quy định.

Cũng theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, do phần dân sự chưa được các bên giải quyết dứt điểm theo thỏa thuận tự nguyện, các bên liên quan có quyền khởi kiện tại TAND khu vực 13 - Lâm Đồng để được giải quyết theo quy định.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 6/4 khiến 4 người tử vong, 11 người bị thương. Các nạn nhân trên xe chủ yếu là thợ lặn, trên đường từ khu vực La Gi trở về Phan Rí Cửa sau chuyến đi biển.