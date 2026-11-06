Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h30 ngày 19/10, tại khu vực vòng xuyến đường Tây Thăng Long - Trung Trự - Yên Nội, phường Thượng Cát.

Vụ việc liên quan đến hai xe máy Honda Vision. Xe mang biển kiểm soát 29BB-007.98 do N.K.H. (19 tuổi, trú tại phường Thượng Cát) điều khiển, chở H.M.T. (16 tuổi, trú tại phường Thượng Cát).

Xe còn lại mang biển kiểm soát 36BG-012.14 do N.C.A. (15 tuổi, trú tại phường Tây Tựu) điều khiển, chở K.T.P.T. (14 tuổi) và Đ.T.P.H. (15 tuổi, cùng trú tại phường Tây Tựu).

Sau tai nạn, cả 5 người đều bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Công an đề nghị người biết thông tin về diễn biến tai nạn hoặc có hình ảnh, video liên quan, đặc biệt là dữ liệu từ camera hành trình, phối hợp cung cấp để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin có thể gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội; liên hệ cán bộ điều tra Kiều Anh Quân qua số điện thoại 0982.318.092.