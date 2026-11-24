Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội, xảy ra ngày 24/11.

Cụ thể khoảng 8h05 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện trường vụ nổ (Ảnh: Hải Long).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống một tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn.

Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Cảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổ (Ảnh: Hải Long).

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã cứu và đưa được 11 người bị thương ra ngoài; 2 người đã tử vong được bàn giao cho lực lượng y tế.

"Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa", vị đại diện Công an Hà Nội thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Công an Hà Nội và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.