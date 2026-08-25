Công an Đà Nẵng nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 25/8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an thành phố Đà Nẵng trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Đà Nẵng là mảnh đất kiên cường, trung dũng, nơi đầu sóng ngọn gió, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc. Với vị trí và điều kiện thiên nhiên thuận lợi, ngay từ buổi đầu mới hình thành, Đà Nẵng đã trở thành cửa ngõ quan trọng của nước ta trong giao lưu kinh tế và phát triển quan hệ với các nước lớn trên thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Đà Nẵng có tầm quan trọng chiến lược về an ninh - quốc phòng. Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước, nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chiến đấu “Trung dũng, kiên cường” góp phần xứng đáng, làm nên thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đến Công an thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng ra đời trong cao trào cách mạng Tháng Tám năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách sáp nhập nhưng vẫn chung một ý chí, khát vọng, chiến đấu, trưởng thành, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương.

Trong suốt 81 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sắc bén trong nghiệp vụ, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng luôn giữ vững vai trò đội quân tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với nhân dân; mưu trí sáng tạo, dũng cảm, đấu tranh chống phản cách mạng, các thế lực thù địch và tội phạm để bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ các địa bàn trọng điểm, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Những cống hiến hy sinh này đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang, thêm lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; luôn chủ động bám sát thực tiễn, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, giữ vững môi trường an ninh, an toàn, góp phần quan trọng đưa thành phố Đà Nẵng vươn lên trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, an bình và đáng sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: “Đảng và Nhà nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay chính là sự ghi nhận xứng đáng, phần thưởng cao quý dành cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an thành phố đã cống hiến, hy sinh suốt những chặng đường lịch sử vẻ vang. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an thành phố, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, của quân và nhân dân Đà Nẵng”.