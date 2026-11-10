Ngày 10/11, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cho biết tàu TONG CHENG 301 bị trôi dạt và mắc cạn tại bờ biển phường Sa Huỳnh. Do biển động nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận con tàu.

Con tàu bị mắc cạn lúc 6h ngày 10/11, tại khu vực tổ dân phố Phổ Châu (phường Sa Huỳnh). Thời điểm đó, vùng biển Sa Huỳnh có gió mạnh cấp 6-7, biển động mạnh. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tìm cách liên lạc với thuyền trưởng để nắm thông tin ban đầu.

Con tàu trôi dạt và mắc cạn tại Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Liên).

Tàu TONG CHENG 301 đang đi từ TPHCM đến Quảng Trị để tiếp nhận hàng hóa, trên tàu có 14 thuyền viên. Khi tàu đến vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đã gặp sự cố nên trôi dạt và mắc cạn. Các thuyền viên đều an toàn, khu vực tàu mắc cạn là bãi cát nên tàu không bị hư hỏng.

Tàu TONG CHENG 301 được đăng ký quốc tịch Panama. Tàu được đóng năm 2007, dài gần 124m, rộng 18m, có trọng tải toàn phần gần 8.600 tấn. Đây là loại tàu chuyên vận chuyển hàng hóa tổng hợp.

Tỉnh Quảng Ngãi đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt ở khu vực phía đông của tỉnh. Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 3-5m.