Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị dại

Ngày 18/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết mẫu bệnh phẩm lấy từ con chó tấn công 4 người dân ở xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho kết quả dương tính với virus dại.

Mẫu bệnh phẩm được đơn vị lấy hôm 15/4 để gửi đến Trạm chẩn đoán và xét nghiệm II (Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II) xét nghiệm. Kết quả cho thấy con chó đã mắc bệnh dại.

Một người dân bị con chó cắn vào chân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khoanh vùng một số khu dân cư để tiêu độc, khử trùng, xử lý ổ dịch. Đàn chó, mèo tại một số thôn trên địa bàn xã Sơn Tịnh đang được rà soát để tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Trước đó, ngày 14/4, con chó thả rông bất ngờ tấn công một gia đình ở thôn Diên Niên (xã Sơn Tịnh). Con chó có màu lông vàng, nặng khoảng 7kg lao vào nhà rồi cắn vào tay, chân của 3 người. Những vết cắn rất sâu làm chảy nhiều máu nên những người này phải đến trung tâm y tế để được hỗ trợ.

Khi bị người dân địa phương truy đuổi, con chó bỏ trốn vào khu vực đồi núi gần khu dân cư. Trong quá trình chạy trốn, con vật này còn tấn công nhiều chó nuôi của người dân. Sự việc khiến người dân thôn Diên Niên lo lắng, nhất là những gia đình có trẻ em.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Sơn Tịnh cử lực lượng truy bắt con chó, đồng thời yêu cầu người dân đóng cổng, cửa nhà đề phòng bị tấn công.

Lực lượng truy bắt đã trích xuất camera để xác định hướng con vật chạy trốn và mở rộng khu vực tìm kiếm. Đến trưa 14/4, con chó đã bị bắt và xử lý. Trong quá trình truy bắt, một thành viên tổ an ninh trật tự ở cơ sở cũng bị chó cắn vào tay.