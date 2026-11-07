Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội vừa có báo cáo thẩm tra việc thực hiện nghị quyết đầu tư các dự án thành phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuyến chính của cao tốc này đã đưa vào khai thác từ ngày 18/5, đóng vai trò kết nối vùng Đông Nam Bộ với sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Tuy nhiên, công trình vẫn còn nhiều hạng mục phụ trợ chưa thể hoàn thiện đồng bộ.

Bên cạnh việc nút giao Tân Hiệp đã hoàn thiện, nhưng chưa thể thông xe, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng còn nhiều hạng mục dang dở, như cầu vượt trên đường ĐT 770B.

Cây cầu vượt trên đường ĐT 770B bị "cụt" 2 đầu vì chưa có mặt bằng thi công (Ảnh: Ngọc Tân).

Dù phần thân cầu đã bắc qua tuyến chính cao tốc, khoảng 0,5km đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa thể thi công do còn 1,38ha mặt bằng chưa được thu hồi. Bộ Xây dựng dự kiến bàn giao phần đường dẫn này cho TP Đồng Nai tiếp nhận và tổ chức thi công bằng ngân sách địa phương.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội lưu ý việc chuyển giao hạng mục chưa hoàn thành của dự án cần đảm bảo xác định rõ cơ sở pháp lý, nguồn vốn và trách nhiệm của bên tiếp nhận để tránh phát sinh khoảng trống trách nhiệm và không ảnh hưởng đến tính đồng bộ của dự án.

Ngoài cây cầu vượt nói trên, dự án thành phần 2 vẫn còn vướng 1,9ha mặt bằng đường gom dân sinh qua xã Phước Thái và 0,37ha đường quay đầu xe tại nút giao Tân Hiệp (đều thuộc TP Đồng Nai).

Vị trí cầu vượt giao cắt giữa đường ĐT 770B và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Tại dự án thành phần 3 (địa bàn TPHCM), hạng mục nút giao liên thông với đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (đường ĐT 991) dự kiến đến quý IV/2027 mới hoàn thành và đang được đề nghị gia hạn thời gian thực hiện.

Song song đó, các hạng mục thiết yếu phục vụ khai thác chính thức gồm hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và hệ thống kiểm tra tải trọng xe đang được gấp rút thi công để kịp vận hành đồng bộ.

Ngoài ra, tiến độ giải ngân vốn năm 2026 tính đến ngày 20/9 mới đạt 64,31% kế hoạch, còn lại hơn 478 tỷ đồng cần giải ngân sớm.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý dứt điểm mặt bằng, kiểm soát tổng mức đầu tư không vượt ngưỡng 21.551 tỷ đồng và làm rõ phương án thu hồi vốn hoàn trả ngân sách trước khi vận hành thu phí toàn tuyến.