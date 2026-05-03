Cơ quan chức năng làm rõ thông tin nghi xả thải xây dựng xuống biển

Trong ngày 2/5, mạng xã hội đăng hình ảnh một số sà lan, xe múc đang thi công dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An nghi đổ thải xây dựng xuống biển. Dưới bài viết có nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Một số bình luận cho rằng nhà thầu đổ chất thải xây dựng xuống biển. Cũng có người cho rằng đó là đá vôi khai thác từ núi và đá san hô biển để tạo hệ sinh thái đáy, chống sạt lở.

Sau khi tiếp nhận hình ảnh sự việc lan truyền trên mạng xã hội, chiều tối 2/5, lực lượng Công an phường Hội An Đông và Đồn Biên phòng Cửa Đại đã làm việc với đại diện nhà thầu.

Theo biên bản làm việc, dự án chống xói lở bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định 7 sà lan của nhà thầu đang hoạt động, trên một số sà lan có đá hộc để thi công thân đê, lớp mỏng phía dưới là đá vụn, bột đá và bụi đất bám trên sà lan.

Theo trình bày của ông Đào Hồng Ngọc, đại diện nhà thầu, trong quá trình thi công, đá được vận chuyển, đổ lên phương tiện và bốc xúc sẽ tạo ra các mảng vụn, bột đá tích tụ dưới đáy sà lan, khi xúc đến lớp sát đáy sẽ kéo theo đá vụn và bột.

Cũng theo đại diện nhà thầu, đá thi công trong ngày 2/5 khoảng 2.000m3 trên 3 sà lan, được bốc dỡ từ cảng Kỳ Hà (Đà Nẵng) và cảng Dung Quất (Quảng Ngãi).

Qua làm việc, cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo vệ sinh môi trường chung. Sau khi thả đá trên các sà lan xuống biển, phần tích tụ đá vỡ, bột đá và đất bám trên sà lan phải được vệ sinh sạch sẽ, không được xả thải, đổ xuống biển.

Đơn vị thi công cam kết sẽ quán triệt công nhân thực hiện đúng quy trình, không xả, đổ thải xuống biển.