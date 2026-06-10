“Có người thế chấp cả sổ đỏ và khoản tích góp cả đời cho hợp đồng kỳ nghỉ”

Sáng 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập đến vấn đề rất thời sự trong loạt phóng sự vừa được VTV phát sóng, liên quan hoạt động lừa đảo qua “hợp đồng kỳ nghỉ” với đối tượng hướng tới chủ yếu là người già, người nghỉ hưu và người có điều kiện kinh tế.

Theo bà Hải, trước đây, tình trạng lừa đảo qua mạng, qua điện thoại nhưng với trường hợp này, quy mô hoạt động rất lớn với hành động trắng trợn, có trụ sở với chiêu thức hoạt động tinh vi.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Thủ đoạn được các đối tượng áp dụng là mời tham gia hội thảo, tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm rồi nhân viên tư vấn thường xuyên “gõ cửa” để có các hình thức ép ký hợp đồng, lợi dụng sự cô đơn của người cao tuổi.

Và khi nạn nhân muốn thoát khỏi hợp đồng lại xuất hiện những công ty khác hứa mua lại, nhưng muốn thế, nạn nhân lại phải đóng thêm tiền.

Vì thế, một số trường hợp phải thế chấp sổ đỏ, thế chấp cả sổ lương và thậm chí mất cả khoản tích góp cả cuộc đời, dù con cái ngăn cản vẫn như “thiêu thân” nộp cho các công ty lừa đảo.

Bà Hải đề nghị trong báo cáo dân nguyện phải đưa các nội dung này vào, vì đây là những vấn đề mới và rất nóng. Đồng thời, bà đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trụ sở hoạt động của các công ty này hoạt động trên địa bàn nào, quản lý và xử lý ra sao.

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Từ đó, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cơ quan xem xét xử lý và có cảnh báo sớm để người dân khác không bị lừa từ các “hợp đồng kỳ nghỉ, hợp đồng nghỉ dưỡng”.

Trước đó, trình bày báo cáo công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân rất quan tâm đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, theo bà Nga, nhiều ý kiến băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10 cũng như vấn đề giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát lưu ý những vấn đề này cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10.

Cùng với đó, cơ quan này đề nghị các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (Ảnh: Hồng Phong).

“Cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án”, bà Nga nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo bà Nga, cử tri đánh giá cao những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp.

Nhân dân cũng ủng hộ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Cho biết cử tri phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, bà Nga nói thêm người dân mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm đời sống.