Ngày 13/11, Trung tá Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng Công an xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã ngăn chặn cô gái nhảy cầu tự tử.

Vào 22h45 ngày 12/11, Công an xã Kim Bảng nhận được tin báo của người dân về cô gái đứng trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam, thuộc địa bàn xã Kim Bảng) có ý định tự tử.

Công an tiếp cận, đưa cô gái ra khỏi vị trí nguy hiểm (Ảnh: Công an xã Kim Bảng).

Trung tá Nguyễn Hoàng Phong mặc thường phục cùng 3 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, cô gái có biểu hiện tâm lý bất thường, đang khóc, được người dân động viên.

Trung tá Phong nhanh chóng nắm bắt thông tin và được biết cô gái 17 tuổi, trú xã bên cạnh. Do buồn chuyện gia đình và mâu thuẫn với bạn trai nên cô gái này có ý định dại dột.

Trưởng Công an xã Kim Bảng thuyết phục, phân tích, động viên cô gái bình tĩnh, bỏ ý nghĩ tiêu cực. Cô gái đứng sát thành cầu nhưng khi nghe vị trưởng công an phân tích đã lưỡng lự “để cháu suy nghĩ đã”.

Nắm bắt diễn biến tâm lý của cô gái, Trung tá Phong ra hiệu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, kéo cô ra xa thành cầu.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Kim Bảng đưa cô gái về trụ sở, tiếp tục động viên, giúp ổn định tinh thần, đồng thời liên hệ, bàn giao công dân cho gia đình.