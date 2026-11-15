Ngày 15/11, anh B.V.N. (SN 1990, trú tại xã An Phú, Quảng Ngãi) cho biết đã làm đơn trình báo công an đề nghị điều tra vụ tai nạn giao thông liên quan đến vợ mình, chị C.T.T.L. (SN 1996). Sự việc xảy ra chiều 13/11, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Thọ Phong (Quảng Ngãi).

Chị L. bị ô tô hất văng trên quốc lộ 1A (Ảnh cắt từ video).

Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị L. điều khiển. Vụ va chạm khiến chị bị hất văng, cơ thể va chạm mạnh với nền đường, xe máy bị ô tô kéo lê trên đường đến tóe lửa.

Dù vậy, tài xế vẫn điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến chị L. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo anh N., vụ tai nạn khiến phần đầu của vợ anh bị chấn động mạnh, cơ thể xây xát, tinh thần hoảng loạn.

“Hiện vợ tôi vẫn đau đầu, choáng nên được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Tình huống va chạm đó vô cùng nguy hiểm nhưng vợ tôi đã may mắn thoát chết. Tôi rất bức xúc với tài xế ô tô nên đã làm đơn trình báo công an”, anh N. nói.

Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn liên quan đến chị L.. Lãnh đạo phòng đã chỉ đạo xác minh, điều tra vụ việc.