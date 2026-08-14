Cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để... đùa

Ngày 14/8, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, cho biết địa phương đang xử lý trường hợp hy hữu khi cô gái đăng ký kết hôn trực tuyến với một thanh niên, nhưng sau đó cả hai cho biết không có ý định kết hôn.

Trước đó UBND phường Điện Bàn Đông tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến của cô gái 26 tuổi và một nam thanh niên trú tại địa phương.

Một giấy chứng nhận kết hôn (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình. Các thủ tục đăng ký kết hôn được hoàn tất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau đó, UBND phường mời hai người đến trụ sở để ký và nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Tuy nhiên, khi được mời đến làm thủ tục, cô gái bất ngờ cho biết cả hai không có ý định kết hôn. Việc đăng ký trước đó chỉ là trò đùa.

Theo lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, cô gái giải thích do bồng bột, không suy nghĩ kỹ nên đã lên mạng thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến. Do hồ sơ đã được giải quyết, hai người phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký kết hôn. UBND phường sau đó mới thực hiện các thủ tục theo quy định để hủy kết quả.

Vị lãnh đạo phường cho rằng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức. Tuy nhiên, trường hợp trên cũng cho thấy một số người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về giá trị pháp lý của các thủ tục được thực hiện trên môi trường mạng.

Theo đại diện chính quyền phường Điện Bàn Đông, hiện chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt trường hợp đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để trêu đùa như trên. Tuy nhiên, địa phương đang nghiên cứu hướng xử lý phù hợp nhằm tăng tính răn đe, hạn chế những trường hợp tương tự.